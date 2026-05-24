truffa sul conto corrente quando la banca ci deve rimborsare

In caso di truffa sul conto corrente, la banca è tenuta a rimborsare il cliente quando i fondi vengono sottratti senza il suo consenso attraverso operazioni fraudolente. La responsabilità si applica se la frode si verifica a causa di furto di password, clonazione di carte o altre tecniche di hacking, e il cliente ha adottato tutte le misure di sicurezza. La banca può essere obbligata a rimborsare anche se l’utente ha commesso errori nella gestione del conto, purché non ci siano prove di negligenza grave.

Roma, 24 maggio 2026 – Truffe sui conti correnti: in quali casi la banca ci deve rimborsare e quali sono gli errori che un risparmiatore non deve assolutamente commettere? Vincenzo Donvito Maxia, presidente dell’ Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) alza gli occhi dall’ultima mail, una richiesta di aiuto che gli è arrivata un paio di giorni fa, “una frode sulle criptovalute per qualche migliaia di euro. Ma ne riceviamo almeno una ventina a settimana – precisa -. Questo fenomeno è assolutamente sottostimato”. Truffe sui conti correnti, gli errori da evitare. La prima regola d’ingaggio per il risparmiatore, chiarisce, “è di evitare comportamenti imprudenti ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Banco Pode Bloquear Sua Conta Entenda Quando Isso é Legal

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