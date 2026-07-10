Alle 18 di giovedì 9 luglio, Mauro Pallotta, conosciuto come Maupal, ha eseguito una performance dal vivo al settimo piano dell'hotel Le Méridien Visconti a Roma. L'evento si è svolto presso il Paparazzo Bar & Rooftop, situato nel quartiere di Prati. La serata ha visto l'artista romano esibirsi in un'esibizione inedita di fronte a un pubblico presente nell'ambiente esclusivo dell'hotel.

Mauro Pallotta aka Maupal, artista romano di fama internazionale, giovedÃ¬ 9 luglio alle 18, Ã¨ stato protagonista di una inedita serata al Paparazzo Bar & Rooftop dellâ??hotel Le MÃ©ridien Visconti Rome in Prati. Il mixology bar, situato al 7Â° piano dellâ??albergo e ispirato agli anni Sessanta e alla figura iconica del paparazzo, fotografo simbolo della Dolce Vita romana, ha fatto da cornice alla performance dellâ??artista, aperta al pubblico. Durante la serata, lâ??artista ha realizzato live un murales site-specific permanente, il cui soggetto ora Ã¨ visibile al 7Â° piano de Le MÃ©ridien Visconti Romeâ?¦ Scuola Media Mazzini, Enrico Castelli va in pensione. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Maupal, la performance live al settimo piano dell’hotel Le Méridien Visconti Rome

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maupal, live performance «con vista» al settimo piano del «Méridien»Il 9 luglio alle 18, Maupal terrà una performance dal vivo al settimo piano di un hotel, offrendo una vista sulla città.

Vincenzo Scolamiero all’Aleph Rome HotelÈ stata inaugurata presso l’Aleph Rome Hotel una mostra personale dell’artista Vincenzo Scolamiero, che rappresenta la fase conclusiva della rassegna...

Argomenti più discussi: Maupal, live performance con vista al settimo piano del Méridien; Maupal firma il cielo di Roma: live performance al Paparazzo Bar & Rooftop; La street art dopo il mercato; Maupal live performance con vista al settimo piano del Méridien.

Maupal, live performance con vista al settimo piano del MéridienIl 9 luglio, dalle 18, l'artista romano è impegnato ad ultimare il murales site-specific permanente pensato proprio per la terrazza dell’hotel di Prati ... roma.corriere.it