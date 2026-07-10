Maturità bollente tra disagi e malori | Nelle aule caldo insopportabile

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli studenti hanno affrontato l’esame di maturità con temperature interne agli edifici considerate insopportabili, causando disagi e malori. Le prove scritte e orali si sono svolte in ambienti caldi che hanno reso difficile la concentrazione. Non sono stati segnalati interventi sanitari specifici, ma diversi studenti hanno lamentato disagio a causa delle alte temperature. La situazione ha coinvolto più istituti nella zona dell’Empolese Valdelsa.

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Empolese Valdelsa, 10 luglio 2026 – Una maturità bollente. Oltre alle prove scritte e orali, gli studenti hanno dovuto fare i conti anche con le alte temperature interne degli istituti. Come loro anche i docenti delle commissioni d’esame e il personale scolastico in servizio. Alcuni insegnanti hanno denunciato situazioni insostenibili nelle classi-fornace dove si è cercato di porre rimedio con ventilatori e spostamenti in locali più ’freschi’, perché la maggior parte delle scuole superiori non è dotata di impianti di condizionamento. Il quadro di una carenza diffusa a livello nazionale lo ha dato Tuttoscuola, che ha analizzato gli ultimi dati disponibili dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica del Ministero dell’Istruzione e del Merito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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