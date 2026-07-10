Massimo Morales | Berlusconi mi chiamò ad Arcore rifiutai un posto in politica Sono finito in Africa
Massimo Morales ha raccontato di essere stato chiamato ad Arcore da Silvio Berlusconi, ma di aver rifiutato un ruolo politico. Successivamente, si è trasferito in Africa, dove ha intrapreso diverse avventure come allenatore. Morales ha anche ricordato i suoi inizi nello staff di Trapattoni nel Bayern Monaco. La sua storia include un rifiuto a un'offerta politica e un percorso professionale che lo ha portato a lavorare in vari paesi africani.
Massimo Morales racconta la sua storia da allenatore giramondo: gli inizi con Trapattoni nello spogliatoio del Bayern, la proposta di Silvio Berlusconi ad Arcore, le incredibili avventure in Africa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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