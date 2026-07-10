Massimo Morales | Berlusconi mi chiamò ad Arcore rifiutai un posto in politica Sono finito in Africa

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Massimo Morales ha raccontato di essere stato chiamato ad Arcore da Silvio Berlusconi, ma di aver rifiutato un ruolo politico. Successivamente, si è trasferito in Africa, dove ha intrapreso diverse avventure come allenatore. Morales ha anche ricordato i suoi inizi nello staff di Trapattoni nel Bayern Monaco. La sua storia include un rifiuto a un'offerta politica e un percorso professionale che lo ha portato a lavorare in vari paesi africani.

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Massimo Morales racconta la sua storia da allenatore giramondo: gli inizi con Trapattoni nello spogliatoio del Bayern, la proposta di Silvio Berlusconi ad Arcore, le incredibili avventure in Africa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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