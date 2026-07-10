Giuseppe Conte ha confermato che sarà ascoltato dalla commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, ma senza una data precisa. L’audizione è prevista tra il 4 e il 6 agosto. Dopo settimane di incertezza, il leader politico ha comunicato la sua disponibilità a partecipare all’indagine, che riguarda anche lo scandalo sulle mascherine. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione sulle procedure adottate durante l’emergenza sanitaria.

Ce l’ha fatta, ma senza fretta. Giuseppe Conte conferma che sarà audito dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, dopo settimane di tira e molla mentre cresce lo scandalo sulle mascherine. Ospite di In Onda su La7, l’ex premier ha dato la disponibilità: è pronto per il 4 agosto, ma anche il 5 e il 6. Insomma senza fretta. Ancora una volta ha respinto le ricostruzioni circolate sulla convocazione. “Lisei (presidente della commissione di FdI nrd) non mi ha mai chiamato. Hanno chiamato la mia segreteria, che ha risposto e preso le date della disponibilità. Oggi abbiamo comunicato che il 4 agosto sono disponibile, e anche il 5 e il 6. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Mascherine, Conte si sveglia. Parlerà alla commissione Covid, ma senza fretta: è pronto per il 4-5-6 agosto

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