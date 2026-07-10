Il deputato di Forza Italia ha dichiarato che la Campania è la regione più berlusconiana d’Italia. Ha espresso il desiderio di organizzare un congresso regionale il 29 settembre, giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni l’ex leader del partito. Secondo lui, Berlusconi si considerava napoletano nato per caso al Nord.

“Sogno di fare il congresso regionale nel giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, il 29 settembre, questa è la regione più berlusconiana d’Italia, lui stesso si definiva un napoletano nato per caso al Nord”. Lo ha detto il coordinatore regionale della Campania di Forza Italia, Fulvio Martusciello, a margine di una conferenza stampa nella sede regionale del partito a Napoli. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Martusciello (FI): "La Campania è la regione più berlusconiana d'Italia"

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