marito roccella svolta drammatica

Le forze dell’ordine continuano le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, scomparso il 27 giugno nell’area del lago di Vico, nel Viterbese. Cavallari è il marito della ministra Eugenia Roccella. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso nella zona interessata. Finora non sono stati trovati segni della sua presenza o tracce che possano indicare il suo eventuale spostamento. La polizia sta coordinando le attività di indagine e di ricerca sul territorio.

Proseguono nel Viterbese le operazioni di ricerca di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso il 27 giugno nell’area del lago di Vico. Sul posto è attivo un dispositivo di soccorso coordinato tra più forze, con unità specializzate impegnate nelle perlustrazioni in acqua e nella mappatura delle zone già controllate. Le attività risultano particolarmente complesse per l’estensione dello specchio d’acqua e per condizioni ambientali che riducono drasticamente l’efficacia delle immersioni. I sommozzatori e i tecnici operano in un contesto di visibilità molto limitata, con fondali caratterizzati da sedimenti soffici che possono coprire rapidamente ciò che vi si deposita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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