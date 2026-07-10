Mario Gila firma per il Milan e lascia un bel ‘pizzico’ al Real Madrid
Mario Gila passa dal Real Madrid al Milan per 30 milioni di euro. La cessione, confermata oggi, rappresenta un nuovo movimento nel mercato dei rossoneri. Il difensore, arrivato in prestito nel 2022, lascia il club spagnolo dopo aver disputato diverse partite. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli dell’accordo, ma la cifra è stata già trasferita. La squadra italiana rafforza così la linea difensiva con l’acquisto del giocatore.
2026-07-10 19:52:00 Calcio italiano: La Fabbrica continua a inondare le casse di banconote Santiago Bernebéu. Dopo le vendite di Victor Munoz al Liverpool O Nico Pace al COME ora lo è stato Mario Gila a chi ha dato indicazioni Milano per 30 milioni. lasciando un bel ‘pizzico’ in a Real Madrid che ha mantenuto il 50% dei suoi diritti quando lo ha trasferito al lazio nel 2022 per sei milioni. Con solo due partite in prima squadra agli ordini di Carlo Ancelotti durante la stagione 2021-22, Mario Gila sinistra in direzione del lazio quella stessa estate per sei milioni di euro. Arrivò in Italia con un ruolo secondario. Ma con il passare delle stagioni è cresciuto fino a diventare uno dei grandi dirigenti della squadra laziale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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MARIO GILA AL MILAN, È FATTA!! UN COLPO VERAMENTE IMPORTANTE!!
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