Mario Gila firma per il Milan e lascia un bel ‘pizzico’ al Real Madrid

2026-07-10 19:52:00 Calcio italiano: La Fabbrica continua a inondare le casse di banconote Santiago Bernebéu. Dopo le vendite di Victor Munoz al Liverpool O Nico Pace al COME ora lo è stato Mario Gila a chi ha dato indicazioni Milano per 30 milioni. lasciando un bel ‘pizzico’ in a Real Madrid che ha mantenuto il 50% dei suoi diritti quando lo ha trasferito al lazio nel 2022 per sei milioni. Con solo due partite in prima squadra agli ordini di Carlo Ancelotti durante la stagione 2021-22, Mario Gila sinistra in direzione del lazio quella stessa estate per sei milioni di euro. Arrivò in Italia con un ruolo secondario. Ma con il passare delle stagioni è cresciuto fino a diventare uno dei grandi dirigenti della squadra laziale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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MARIO GILA AL MILAN, È FATTA!! UN COLPO VERAMENTE IMPORTANTE!!

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