Marco Bezzecchi ha dichiarato di aver sofferto fisicamente durante le qualifiche del Gran Premio di Germania 2026 al Sachsenring. Nonostante il dolore, è riuscito a qualificarsi direttamente per la seconda sessione, ottenendo il settimo tempo nelle pre-qualifiche. La sua prestazione si è concentrata sulla gestione del dolore per mantenere la posizione in vista della gara.

Marco Bezzecchi ha vissuto un venerdì di sofferenza fisica al Sachsenring, riuscendo comunque a stringere i denti e a centrare l’obiettivo della qualificazione diretta in Q2 dopo aver firmato il settimo tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania 2026 di MotoGP. Il romagnolo dell’Aprilia ha preceduto di 15 millesimi il compagno di squadra e leader del campionato Jorge Martin, pagando però 6 decimi dal capofila Marc Marquez dopo la brutta caduta di due settimane fa ad Assen. “ Come ci aspettavamo, sto male. Niente di incredibile, ma comunque soffro. Spero che sia stata la giornata più tosta. Normalmente è così, si va un po’ in progressione durante il weekend, ma non è così scontato e soffro un po’. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi ammette: “Fisicamente oggi ho sofferto. Devo salvare il salvabile”

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