A Badicorte è stato aperto un nuovo Centro Polivalente, destinato a diventare un punto di riferimento per la comunità locale. L’inaugurazione si è svolta il 9 luglio, con la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. La struttura, realizzata con fondi privati, comprende spazi per attività culturali, ricreative e sociali, e sarà gestita da un ente no profit. La struttura è stata concepita per favorire l’integrazione e l’aggregazione tra gli abitanti della zona.

Arezzo, 10 luglio 2026 – Un nuovo punto di riferimento per la vita della comunità. È stato inaugurato ieri a Badicorte il nuovo Centro Polivalent e, uno spazio pensato per diventare il cuore delle attività sociali, culturali, sportive e ricreative della frazione, rafforzando le occasioni di incontro e di partecipazione per cittadini di tutte le età. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Marciano della Chiana Maria De Palma, gli amministratori comunali, i rappresentanti del Comitato Sportivo Badicorte APS e numerosi cittadini. Sarà proprio il Comitato Sportivo Badicorte APS a gestire la struttura, promuovendo un calendario di iniziative e attività dedicate alla comunità e rendendo il centro un luogo aperto, dinamico e inclusivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marciano investe nella comunità: inaugurato il nuovo Centro Polivalente di Badicorte

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