È Manuel Moreno la nuova conduttrice di Vita in Diretta per l’estate 2026. Dal 29 giugno il contenitore pomeridiano di Rai 1 anticiperà l’orario di messa in onda alle 16.10 e durerà fino alle 18.40, quando il testimone passerà a Reazione a Catena con Pino Insegno. La giornalista, ex mezzobusto del TG2 e conduttrice la scorsa estate di Filorosso su Rai 3, avrà il compito di portare nelle case degli italiani un racconto quotidiano del presente, sobrio e appassionato, capace di informare, offrire spunti di riflessione e intrattenere, dando voce ai protagonisti e agli inviati sul campo. Al centro del contenitore, come sempre, cronaca, attualità, costume e spettacolo, in una formula che unirà l’informazione alla narrazione attenta dei fatti, offrendo uno sguardo puntuale, rispettoso e approfondito su ciò che accade intorno a noi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Manuela Moreno al timone di Vita in Diretta per l’estate 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Estate in diretta, c’è un nuovo cambiamento: Manuela Moreno al fianco di MontrucchioIn occasione della prossima stagione, il programma estivo in diretta subirà una modifica nel team di conduttori.

Leggi anche: La Vita in Diretta: Matano resta al timone o spunta un possibile sostituto?