Dopo quindici anni, Manuela Arcuri e il suo ex marito hanno raggiunto un accordo sulla separazione. La cifra del mantenimento stabilita ammonta a circa 12 mila euro mensili. La decisione è stata presa in sede di accordo consensuale, senza coinvolgere il tribunale. Non sono stati resi pubblici altri dettagli relativi alla divisione dei beni o ad eventuali condizioni aggiuntive.

Dopo quindici anni insieme, Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco avrebbero definito i dettagli della separazione. Ecco quale sarebbe la cifra del mantenimento e cosa sappiamo sull’accordo. Leggi anche: Manuela Arcuri rivela come ha scoperto che la sua migliore amica ci ha provato con suo marito: il racconto shock La separazione tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco continua ad attirare l’attenzione del pubblico. Dopo una lunga storia d’amore, culminata con il matrimonio celebrato nel 2022, la coppia ha deciso di intraprendere strade diverse, lasciando molti fan sorpresi. Negli ultimi giorni sono emersi nuovi retroscena sull’accordo che i due avrebbero raggiunto dopo la fine della relazione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Manuela Arcuri e il burrascoso addio all’ex marito: sapete quanto prende di mantenimento? Ecco la cifra

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