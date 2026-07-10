Nella Sala Stampa della Camera dei Deputati si è tenuto l’incontro dedicato al centenario del Manifesto dell’Aeropittura futurista. Durante l’evento sono state presentate le opere di Paolo Mariani, che ha esposto le sue creazioni ispirate al movimento. La discussione ha coinvolto storici e artisti, concentrandosi sulla rilevanza storica e artistica del manifesto. La mostra rimarrà aperta fino a fine mese, con un focus sulle evoluzioni dell’aeropittura nel tempo.

Si è svolto presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, l'incontro "1929–2029. Manifesto dell'Aeropittura futurista: verso il centenario". L'iniziativa, promossa dall'onorevole Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e capogruppo del partito in Commissione Cultura, ha aperto il percorso di avvicinamento al centenario di una delle avanguardie più originali del Novecento italiano, scegliendo di celebrarla non soltanto come memoria storica ma come lezione ancora viva: al centro dei lavori, le opere di Paolo Mariani, testimonianza di un linguaggio - quello degli aeropittori - che, trasformandosi, è sopravvissuto fino al presente. Nel... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Manifesto dell'Aeropittura futurista, verso il centenario: le opere di Paolo Mariani alla Camera dei Deputati

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Arte, lAeropittura futurista alla Camera in vista del centenario.

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