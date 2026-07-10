Malta | tre imam esclusi dal processo per terrorismo dal giudice Decisione sorprendente

Il tribunale di Malta ha respinto la richiesta di testimonianze riguardanti tre imam coinvolti in un caso di terrorismo. La decisione è stata presa nel contesto di un procedimento giudiziario in cui due imputati sono accusati di reati legati al terrorismo. La richiesta di ascoltare le testimonianze degli imam è stata giudicata irrilevante dal tribunale, che ha escluso la loro partecipazione al processo.

Tribunale di Malta respinge richiesta di testimonianze sugli imam nel caso di terrorismo. LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESSMNA) – Il tribunale di Malta ha preso una decisione significativa riguardo alla richiesta di due imputati accusati di reati di terrorismo. Questo intervento giuridico è emerso in vista di un processo con giuria, al quale i due uomini, Farhan Mohammed Sheik e Abdullah Aliwi, si sono presentati dichiarandosi non colpevoli. I due imputati avevano richiesto che fossere ascoltati tre imam: Moteb Haj, Mohammed Elsadi e Zakaria Khatib, per spiegare il significato di simboli, inni e pratiche religiose legati all’Islam. La giudice Natasha Galea Sciberras ha, però, stabilito che tali testimonianze sarebbero state considerate come opinioni tecniche, le quali possono essere ammesse solo se fornite da esperti designati dal tribunale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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