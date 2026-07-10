Il presidente dei senatori di un partito di maggioranza ha dichiarato che non c’è stata alcuna accelerazione sulle politiche di sicurezza, che sono state avviate nel 2022. Ha precisato che l’impegno sulla questione rimane costante, senza modifiche o intensificazioni recenti. La dichiarazione è arrivata in risposta alle domande sulla possibile risposta del governo all’aumento di consensi di un generale in pensione.

Roma, 10 lug. (askanews) - "Non c'è alcuna accelerazione" sulla sicurezza. "Facciamo queste politiche dal 2022". Così il presidente dei senatori Fdi, Lucio Malan, risponde a chi gli domanda se c'è un'accelerazione del governo in tema di sicurezza per contrastare l'ascesa nei sondaggi di Roberto Vannacci. A margine del seminario "La forza dei territori", organizzato dalla delegazione di Fratelli d'Italia - ECR a Roma, Malan ha osservato: "Il provvedimento per il rimpatrio immediato degli immigrati che commettono reati è possibile metterlo in atto adesso perché grazie all'azione del governo si è ottenuto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Malan: sicurezza da sempre priorità, nessuna accelerazione per Vannacci

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