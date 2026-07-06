Salvini | Contrastare Vannacci? Non ho tempo da perdere e nessuna paura

Il leader politico ha dichiarato di non voler dedicare tempo a contrastare Vannacci, Schlein o Conte nei prossimi mesi. Ha aggiunto di essere impegnato con altre attività e di non avere paura di nessuno. La sua frase suggerisce una posizione di distacco e concentrazione su altri temi, senza entrare nel merito di eventuali scontri politici o polemiche.

“Come fare a contrastare Vannacci nei prossimi mesi? Io ho tanto di quel lavoro da fare che non ho tempo da perdere per contrastare né Schlein, né Vannacci, né Conte ”. Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa a Ghislarengo ( Vercelli ) per la cerimonia di avvio dei lavori della Pedemontana Piemontese. “Stiamo lavorando, stiamo crescendo e penso che il centrodestra abbia tutte le possibilità di rivincere le elezioni l’anno prossimo, senza aver paura di nessuno. Vanno tutti osservati con rispetto e attenzione, ma non abbiamo paura di nessuno”, conclude il titolare del Mit. “Il nuovo attacco di Trump a Meloni? Non commento più queste cose” ha sottolineato Salvini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Salvini: Scontro con Vannacci lo vedono solo i giornalisti

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