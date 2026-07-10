magie della seconda visione

Sono state riproposte in sala due versioni restaurate di film: un giallo con elementi horror di un regista italiano e un film d’animazione di un regista di fama internazionale. Entrambi i film erano stati precedentemente distribuiti sul grande schermo e sono stati riadattati per la ripresa in sala. Le nuove edizioni presentano immagini restaurate e miglioramenti tecnici rispetto alle versioni precedenti. La riapertura delle sale ha permesso di mostrare nuovamente queste opere al pubblico.

Tornano in sala le versioni restaurate di due film che vale la pena di vedere. Il primo è un giallo a tinte horror di uno dei “piccoli” maestri del nostro cinema, il secondo è una magnifica avventura di uno dei maestri assoluti del cinema d’animazione. Due film degli anni settanta, quando ancora esistevano i cinema di seconda visione. A cinquant’anni dalla sua prima uscita, il film torna nelle sale in una versione restaurata nel leggendario laboratorio L’immagine ritrovata della Cineteca di Bologna. Solo questo sarebbe un buon motivo per andarlo a vedere. A questo link un elenco delle sale che lo programmeranno. Il castello di Cagliostro è il primo lungometraggio di Hayao Miyazaki, tratto dalla famosa serie animata sulle avventure di Lupin III. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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MAGIA E DADI \ QUESTO TRUCCO é DAVVERO IMPOSSIBILE

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