Domenica alle 16 si inaugura presso il Mulino Biondi a Castel dell’Alpe di Premiluore la rassegna ‘Musica nei Mulini’ di ‘Macinare Cultura’. L’evento è promosso dall’Associazione dei Mulini Storici dell’Emilia Romagna, con coordinamento di Rosanna Pasi. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Meeting delle Etichette Indipendenti. La serie di incontri si svolgerà negli storici mulini della regione, con musica e attività legate alla storia dei luoghi.

S’inaugura domenica alle 16 presso il Mulino Biondi a Castel dell’Alpe di Premiluore, la rassegna ‘ Musica nei Mulini ’ di ‘ Macinare Cultura ’, a cura dell’ Associazione dei Mulini Storici dell’Emilia Romagna, coordinata da Rosanna Pasi, in collaborazione con il Meeting delle Etichette Indipendenti. Sul palco il cantautore o ‘Dirlingere’, che aprirà il concerto degli Aperitivo Romagnolo, giovane ensemble di artisti composto da Samuele Ravaioli, Jastin Visani, Nicholas Biondini, Mattia Zoli e Vernoica Castellucci. Dopo varie tappe per la Romagna, la rassegna si concluderà domenica 13 settembre al Mulino Mengozzi di Fiumicello, sempre in quel di Premilcuore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Macinare Cultura’, domenica alla scoperta degli storici mulini

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