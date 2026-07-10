Lukaku passa a parlare quattro lingue fluentemente in conferenza ai Mondiali | ne parla otto diverse

Durante la conferenza prepartita ai Mondiali, il calciatore ha parlato fluentemente in quattro lingue, tra cui l'inglese, il francese, l'olandese e lo spagnolo. In totale, conosce e utilizza otto lingue con buona competenza.

Nel corso della conferenza prima di Spagna-Belgio ai Mondiali, Romelu Lukaku è passato a parlare quattro lingue in maniera fluente. Del resto ne parla otto diverse molto bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Molto rumore per nulla. Gli Stati Uniti schierano #Balogun dal primo minuto e scatenano la furia belga. Doppietta di #DeKetelaere, gol di #Vanaken e #Lukaku - il Belgio vince 4-1 ed elimina gli USA. A parlare, alla fine, è stato il campo. #USABEL #USABelgio x.com