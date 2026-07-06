Parlare più lingue mantiene il cervello giovane | lo studio

Imparare nuove lingue rallenta il declino cerebrale. È quanto emerge da una ricerca presentata al Forum 2026 della Federazione delle Società Europee di Neuroscienze (FENS). Lo studio ha scoperto che più lingue si parlano, più giovane appare il cervello. Anche imparare una lingua straniera in giovane età e raggiungere un'elevata fluidità in un'altra lingua sembrano rallentare l'invecchiamento cerebrale. La ricerca è stata presentata dalla dottoressa Lucia Amoruso del Centro Basco per la Cognizione, il Cervello e il Linguaggio di San Sebastián, in Spagna, che ha collaborato con un team del Latin American Brain Health Institute... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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