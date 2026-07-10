Lucumì tra Juve e Inter? Situazione e posizione del Bologna

Il difensore colombiano, appena tornato dal Mondiale, è al centro delle voci di mercato. La sua situazione contrattuale con il club attuale resta invariata, ma sono in corso trattative con diverse squadre di Serie A. La Juve e l’Inter sono tra le società più interessate, mentre il Bologna valuta eventuali offerte. Il calciomercato estivo prosegue con intensità, con i club che monitorano i giocatori emersi durante il torneo mondiale.

. Il difensore colombiano ha chiuso la sua avventura al Mondiale. Il calciomercato estivo continua a infiammarsi attorno ai protagonisti che si sono messi in mostra nell’ultima rassegna iridata. Tra i profili più caldi del panorama difensivo della Serie A c’è sicuramente Jhon Lucumì, reduce da una spedizione importante con la maglia della sua Colombia. Il centrale del Bologna ha attirato l’attenzione delle grandi potenze del nostro campionato, alla costante ricerca di rinforzi per blindare i rispettivi reparti arretrati in vista della nuova stagione. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata In particolare, i fari dei media si sono accesi su Juventus e Inter, entrambe segnalate sulle tracce del calciatore per motivi differenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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