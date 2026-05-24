Tutti i candidati di Lucignano

A Lucignano si sono presentati due schieramenti di candidati per le prossime elezioni comunali. La lista di Lucignano Adesso comprende Matteo Ferracani, Umberto Pesini, Marco Acuzzi, Raffaele Buonpede, Lisa Perriello, Luca Guidi, Pierluigi Monni, Claudio Bennati, Renato Donnini e Danilo Olivi. La lista di Futuro Lucignano include Juri Sicuranza, Simone Bossolini, Anna Braconi, Paul Burcuta, Elena Cresti, Stefano Cresti e Francesca.

I candidati di Lucignano Adesso - Matteo FerracaniUmberto PesiniMarco AcuzziRaffaele BuonpedeLisa PerrielloLuca GuidiPierluigi MonniClaudio BennatiRenato DonniniDanilo Olivi I candidati di Futuro Lucigano - Juri SicuranzaSimone BossoliniAnna BraconiPaul BurcutaElena CrestiStefano CrestiFrancesca. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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