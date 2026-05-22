Colleferro Unitre Interessante conferenza del presidente Giuseppe Torti su L’Intelligenza Artificiale | Oltre il mito verso la comprensione
Il 19 maggio, presso l’Aula di Alta formazione della Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi”, si è tenuta una conferenza incentrata sull’intelligenza artificiale. Il presidente Giuseppe Torti ha parlato del tema “L’Intelligenza Artificiale: Oltre il mito, verso la comprensione”. L’evento ha coinvolto studenti e cittadini, offrendo un approfondimento sulle tecnologie emergenti e il loro impatto. La discussione si è concentrata su aspetti tecnici e pratici, senza entrare in valutazioni di carattere più generale.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nel pomeriggio di Martedì 19 Maggio, presso l’Aula di Alta formazione della Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi”, il presidente L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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