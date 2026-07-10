Il ritorno dell’attore sul palcoscenico. Luca Ward, universalmente riconosciuto come la voce più iconica del doppiaggio italiano contemporaneo, torna a calcare le assi del palcoscenico con il suo nuovo progetto teatrale intitolato Oggi voglio essere me stesso. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nel basso Lazio, che porta in un’affascinante cornice archeologica uno degli artisti più seguiti e amati dal grande pubblico nazionale. Attore teatrale e televisivo, doppiatore e interprete dalla straordinaria intensità espressiva, Ward ha prestato il suo inconfondibile timbro ad alcuni dei più celebri protagonisti del cinema di Hollywood, imprimendo la propria impronta vocale nell’immaginario collettivo di intere generazioni. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Luca Ward in scena al Teatro Romano di Cassino

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Luca Ward arriva a Gubbio con lo spettacolo teatrale Oggi voglio essere me stesso:data e biglietti

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