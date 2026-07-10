L’Onu voterà contro l’embargo a Cuba ma l’Italia si astiene

Da ilmanifesto.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'ONU ha deciso di votare contro l'embargo economico imposto a Cuba, mentre l’Italia si è astenuta durante la votazione. Questa decisione rappresenta una novità nella storia delle Nazioni Unite. Nel frattempo, è stato pubblicato il primo numero di un nuovo fumetto, disponibile in edicola dal 29 luglio, che include storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Vi sarà all’Assemblea generale dell’Onu un dibattito sulla richiesta di Cuba di condannare il più che sessantennale blocco economico-finanziario, commerciale ed energetico degli Usa contro l’isola caraibica. La richiesta avanzata dall’Avana mercoledì ha avuto 136 voti favorevoli, contro 9 contrari e 60 astensioni. Per decisione del segretario di Stato Marco Rubio, le ambasciate americane, specie nei paesi alleati, erano state incaricate di esercitare «la massima pressione» affinché la richiesta cubana fosse bloccata. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

l8217onu voter224 contro l8217embargo a cuba ma l8217italia si astiene
© Ilmanifesto.it - L’Onu voterà contro l’embargo a Cuba, ma l’Italia si astiene
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Trump vuole divorare Cuba: diario dall'embargo e la rivolta dei giovani

Video Trump vuole divorare Cuba: diario dall'embargo e la rivolta dei giovani

Notizie e thread social correlati

Strasburgo, flash mob all'Europarlamento contro l'embargo a CubaA Strasburgo, un flash mob ha coinvolto partecipanti che hanno allestito un grande tabellone simile a Monopoly, chiamato “Trumpoly”.

Libia, l’Onu accusa l’Italia per violazione embargo ‘con addestramenti militari libici’: la Farnesina smentisceL'Organizzazione delle Nazioni Unite ha accusato l’Italia di aver violato l’embargo sulle armi in Libia attraverso l’addestramento militare di...

Temi più discussi: L’Onu voterà contro l’embargo a Cuba, ma l’Italia si astiene; ONU e embargo a Cuba: una condanna internazionale che si ripete ogni anno; La fame era l’arma: aiuti a Cuba, Usa battuti nel World food programme; Rifondazione: Italia tradisce Cuba all’Onu.

l onu voterà controL'ONU approva 116 milioni di aiuti alimentari a Cuba nonostante il veto USALatina - Il programma approvato copre il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2030 - Uno schiacciante isolamento diplomatico per Washington. il voto al WFP (World Food Programme) assume un forte ... peacelink.it

CUBA: ONU APPROVA IL DIBATTITO CONTRO IL BLOQUEO. L’ITALIA SI ASTIENE. UN VOTO VERGOGNOSO, I CUBANI CI HANNO AIUTATI DURANTE IL COVIDL’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato l’apertura di un dibattito urgente richiesto da Cuba contro l’embargo Usa in vigore da oltre 60 anni. È la prima volta che Cuba ricorre a questo ... radiondadurto.org

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web