L'ONU ha deciso di votare contro l'embargo economico imposto a Cuba, mentre l’Italia si è astenuta durante la votazione. Questa decisione rappresenta una novità nella storia delle Nazioni Unite. Nel frattempo, è stato pubblicato il primo numero di un nuovo fumetto, disponibile in edicola dal 29 luglio, che include storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Vi sarà all’Assemblea generale dell’Onu un dibattito sulla richiesta di Cuba di condannare il più che sessantennale blocco economico-finanziario, commerciale ed energetico degli Usa contro l’isola caraibica. La richiesta avanzata dall’Avana mercoledì ha avuto 136 voti favorevoli, contro 9 contrari e 60 astensioni. Per decisione del segretario di Stato Marco Rubio, le ambasciate americane, specie nei paesi alleati, erano state incaricate di esercitare «la massima pressione» affinché la richiesta cubana fosse bloccata. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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© Ilmanifesto.it - L’Onu voterà contro l’embargo a Cuba, ma l’Italia si astiene

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