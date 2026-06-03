Kolo Muani potrebbe trasferirsi alla Juventus, mentre il Paris Saint-Germain valuta uno scambio con David. Le trattative tra i due club sono ancora aperte e si discute di un possibile scambio tra i due giocatori. La Juventus si dimostra interessata a inserire Muani nel reparto offensivo, mentre il PSG valuta l'eventualità di ottenere David. Le trattative sono in fase preliminare e nessuna decisione definitiva è stata presa.

di Francesco Spagnolo Kolo Muani resta un nome da tenere in considerazione per la Juventus. E alla Continassa si è pronti a ragionare su uno scambio con David. Le manovre per la sessione estiva di trasferimenti stanno per entrare nel vivo e vedono la dirigenza bianconera fortemente impegnata sul fronte offensivo. L’obiettivo prioritario del club piemontese è chiaramente delineato: si punta a formalizzare il ritorno in Italia dell’attaccante transalpino del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferito dal sito de La Gazzetta, nelle prossime settimane si terrà un vertice decisivo tra i due club per sbloccare l’impasse legata al destino di Kolo Muani, elemento ritenuto fondamentale per il salto di qualità del reparto avanzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani alla Juve e David al PSG? Lo scambio fra i due club resta una possibilità. Le novità sul possibile affare

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Kolo muani alla Juve e David al PSG acute riflessioni pacate

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