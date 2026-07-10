Lo sloveno ha vinto la sesta tappa del Tour de France con un assolo di 43 chilometri, lasciando gli avversari indietro. Pogacar ha dichiarato di avere le mani sul Tour, mentre gli altri ciclisti sono già concentrati sulle prossime tappe. Anche il presidente francese si è recato sui Pirenei, probabilmente intuendo che la corsa sta per concludersi.

Accorre anche il presidente francese Macron sui Pirenei e fa benone: deve aver intuito che il Tour sta per chiudersi. A mettergli un bel pietrone sopra è il solito Tadej Pogacar, con una di quelle giornate in cui si mostra in tutta la sua meraviglia: se ne va sul Tourmalet, dopo aver cotto alla griglia chi si illudeva di insolentirlo, e con l’aria del turista in gita fa il vuoto. Non è uno dei suoi assoli record (43 chilometri), è comunque una botta che tramortisce: altro che marcia in più, in Francia l’iridato sembra averne due. Lontano o vicino che sia il Tourmalet dal traguardo, a Pogacar non fa differenza: quando sceglie un trampolino, non resta che rassegnarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lo sloveno sbriciola la concorrenza già alla sesta tappa con un assolo da 43 chilometri. Pogacar: mani sul Tour, e gli altri guardano

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