Un uomo di 39 anni di origini ivoriane è stato arrestato per aver rubato un cellulare e sei paia di cuffiette in un negozio di elettronica. Contestualmente, è stato denunciato anche per aver danneggiato e svaligiato una boutique di moda il 14 giugno scorso. La polizia ha fermato l’uomo dopo averlo individuato e identificato come responsabile dei due episodi. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dei furti o sui danni causati alla boutique.

Arrestato per il furto di un telefono e sei paia di cuffiette dall’Unieuro di via XX Settembre, Nonni Inous, 39enne di origini ivoriane, è stato denunciato anche per la spaccata alla boutique Valentina Ravasio, del 14 giugno. Mercoledì pomeriggio, l’uomo è stato inseguito e fermato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile, che in quel momento passavano davanti al negozio di elettronica dal quale Inous era appena uscito di corsa dopo essersi messo in borsa sei cuffiette della marca Cellular Line dal valore complessivo di 100 euro e uno smartphone Oppo in vendita a 250 euro. Il 39enne ha tranciato l’antitaccheggio del telefono con un tronchesino, facendo scattare l’allarme, e si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Lo prendono per il furto di un cellulare, ma finisce denunciato per la spaccata alla boutique Ravasio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

fired by his fiancee for 1 cigarette after a 24h shift! tonight the rich lord leaves her forever!

Notizie e thread social correlati

Furto di cellulare a una turista alla Playa: arrestato un 22enne per estorsione, denunciato un minorenneUn giovane di 22 anni è stato arrestato per aver tentato di estorcere un cellulare a una turista alla Playa.

Arrestato a Torino il responsabile della spaccata alla boutique di Tiziana FaustiA Torino è stato arrestato un uomo sospettato di aver preso parte alla spaccata avvenuta nella boutique di lusso di Tiziana Fausti a Bergamo.