Sul Campo Centrale di Wimbledon, il punteggio tra Zverev e Fery segna 4-3. Fery ha commesso un errore lungo il dritto, mentre Zverev ha concluso con un dritto lungolinea vincente. È in corso il servizio di Zverev. La partita si svolge in equilibrio, con i giocatori che si alternano nel punteggio. La diretta prosegue con il match tra Sinner e Djokovic, previsto alle 14.30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 0-15 Lungo il dritto di Fery. 4-3 Servizio e dritto lungolinea vincente del teutonico. 40-30 Il nastro rende vincente la risposta di dritto di Fery. 40-15 Ace del tedesco. 30-15 Servizio vincente di Zverev. 15-15 Largo il dritto del britannico. 0-15 Attacca e chiude con il dritto incrociato Fery. 3-3 Vola via il dritto del teutonico. A-40 Impatta male la risposta di dritto Zverev. 40-40 Dritto vincente in avanzamento del tedesco. 40-30 Attacca Fery e finisce largo il recupero di Zverev. 30-30 Risponde bene Zverev con il dritto e Fery non riesce a mandare la palla al di la della rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Zverev-Fery 4-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: regna l’equilibrio sul Campo Centrale

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