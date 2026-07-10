LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino i fuggitivi a 50 km dall’arrivo

Notizia in breve

Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, il gruppo ha accelerato a circa 50 chilometri dall’arrivo, puntando sui fuggitivi. Poco prima dello sprint intermedio, il vantaggio di due corridori, Veistroffer e Otruba, si è ridotto a circa un minuto, dopo aver aumentato temporaneamente la distanza. La corsa prosegue con il gruppo che si avvicina ai fuggitivi in vista del finale.