LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino i fuggitivi a 50 km dall’arrivo
Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, il gruppo ha accelerato a circa 50 chilometri dall’arrivo, puntando sui fuggitivi. Poco prima dello sprint intermedio, il vantaggio di due corridori, Veistroffer e Otruba, si è ridotto a circa un minuto, dopo aver aumentato temporaneamente la distanza. La corsa prosegue con il gruppo che si avvicina ai fuggitivi in vista del finale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16:19 Dopo la fiammata del gruppo in prossimità dello sprint intermedio il vantaggio di Veistroffer ed Otruba torna a sfiorare il minuto. 16:15 Meno di 45 chilometri all’arrivo di Bordeaux. A meno di clamorose sorprese sarà volata tra i migliori sprinter internazionali. 16:12 Tratto di circa 10 chilometri in leggera ma costante discesa che accompagnerà i corridori fino all’avvio ella salita. 16:09 Raggiunto l’obiettivo di giornata i due fuggitivi alzano il piede dall’acceleratore con il gruppo che è ormai a 25 secondi. 16:06 15 chilometri all’inizio dell’unico GPM di giornata, ovvero Côte de Béguey. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Pogaar Percorso e favoriti
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