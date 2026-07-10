LIVE Sinner-Djokovic 6-4 6-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’azzurro si aggiudica anche il secondo set

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sinner ha vinto il secondo set contro Djokovic, chiudendo 6-4. Nel corso del match, Djokovic ha concluso uno scambio con uno smash preciso, mantenendo alta attenzione. Sinner ha risposto con un colpo incrociato di rovescio, portando il punteggio a 0-30. La partita continua in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Djokovic non sbaglia un comodo smash. E’ stato molto attento in questo scambio. 0-30 Grantissima risposta incrociata di Sinner con il rovescio. In rete il rovescio di Djokovic. 0-15 In rete il diritto lungolinea del n.8 in uscita dal servizio. Si riparte subito: niente toilet-break. 18.52 Anche nel terzo set sarà Djokovic a servire per primo. Tutto nasce dal sorteggio vinto dal serbo: ha deciso di battere per primo nel game d’apertura. 18.51 10 ace per Sinner, che serve il 64% di prime, ottenendo l’88% dei punti. La resa con la seconda è del 67%, contro il 33% di Djokovic (7 su 21). 6-4 Servizio esterno vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Live: Jannik Sinner Vs Novak Djokovic - Wimbledon 2026 Preview - Semi Final - Official game ATP

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