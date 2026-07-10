LIVE Sinner-Djokovic 6-4 6-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’azzurro si aggiudica anche il secondo set
Sinner ha vinto il secondo set contro Djokovic, chiudendo 6-4. Nel corso del match, Djokovic ha concluso uno scambio con uno smash preciso, mantenendo alta attenzione. Sinner ha risposto con un colpo incrociato di rovescio, portando il punteggio a 0-30. La partita continua in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Djokovic non sbaglia un comodo smash. E’ stato molto attento in questo scambio. 0-30 Grantissima risposta incrociata di Sinner con il rovescio. In rete il rovescio di Djokovic. 0-15 In rete il diritto lungolinea del n.8 in uscita dal servizio. Si riparte subito: niente toilet-break. 18.52 Anche nel terzo set sarà Djokovic a servire per primo. Tutto nasce dal sorteggio vinto dal serbo: ha deciso di battere per primo nel game d’apertura. 18.51 10 ace per Sinner, che serve il 64% di prime, ottenendo l’88% dei punti. La resa con la seconda è del 67%, contro il 33% di Djokovic (7 su 21). 6-4 Servizio esterno vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Sinner.
Live: Jannik Sinner Vs Novak Djokovic - Wimbledon 2026 Preview - Semi Final - Official game ATP
Notizie e thread social correlati
LIVE Sinner-J. Cerundolo 6-3, 6-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il secondo setSinner ha vinto il secondo set contro Cerundolo con il punteggio di 6-2, confermando il successo nel primo parziale.
LIVE Sinner-Kecmanovic 4-6 3-0, Wimbledon 2026 in DIRETTA: break in apertura di secondo set per l’azzurroNel secondo set, l'azzurro ha ottenuto un break in apertura, portandosi sul 3-0 contro l'avversario.
Temi più discussi: Wimbledon, quando gioca Sinner contro Djokovic: la scelta che rompe la tradizione; LIVE Sinner-Djokovic, Wimbledon 2026 in DIRETTA: dopo 6 mesi c’è la rivincita di Melbourne; Jannik Sinner a Wimbledon 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Sinner-Djokovic, in palio la finalissima: quando e dove vederla.
IL PRIMO SET SE LO PRENDE JANNIK! Concedendo le briciole al servizio e strappando il servizio al suo avversario nel nono gioco, Sinner chiude il primo parziale della semifinale di Wimbledon con il punteggio di 6-4 su Novak Djokovic! x.com
Wimbledon, Sinner-Djokovic 6-4: Jannik vince il primo set in 40 minuti facebook
Sinner-Djokovic 6-4 6-4 LIVE in semifinale a Wimbledon, risultato in diretta: Jannik vince anche il secondo setNon bisogna dimenticare che c'è un rischio in caso prolungamenti esagerati del match tra Sinner e Djokovic: se la sfida dovesse durare anche nella tarda serata, a mezzanotte si andrà incontro alla sos ... fanpage.it
LIVE Sinner-Djokovic 6-4, 5-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: break da difendere nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Alexander Zverev ha vinto il primo set contro Arthur Fery per 7-6(0). Frazione equilibrata, poi un ... oasport.it