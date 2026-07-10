LIVE Sinner-Djokovic 6-4 6-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’azzurro si aggiudica anche il secondo set

Notizia in breve

Sinner ha vinto il secondo set contro Djokovic, chiudendo 6-4. Nel corso del match, Djokovic ha concluso uno scambio con uno smash preciso, mantenendo alta attenzione. Sinner ha risposto con un colpo incrociato di rovescio, portando il punteggio a 0-30. La partita continua in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.