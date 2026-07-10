LIVE Sinner-Djokovic 6-4 6-4 5-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | break da difendere nel terzo set

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match di Wimbledon 2026, il punteggio vede Sinner in vantaggio su Djokovic con due set a zero e 5-4 nel terzo. Nel game attuale, Sinner ha avuto un ace al centro e un servizio vincente, portandosi avanti 40-0. Djokovic ha risposto con un servizio, diritto e smash, riducendo il punteggio a 30-0. Il gioco prosegue con Sinner che cerca di mantenere il vantaggio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ace al centro del n.1! 30-0 Servizio, diritto e smash di Sinner. 15-0 Sinner parte con un ace al centro. 5-4 Seconda vincente al centro. Djokovic resta aggrappato con le unghie alla partita. A-40 Servizio vincente al centro del n.8. 40-40 Sinner tempesta Djokovic con una bordata di diritto in risposta. 40-30 Serve&volley di Djokovic, che mette la volée di diritto sulla riga. Lungo il passante di Sinner. 30-30 Folle risposta di Sinner con il rovescio incrociato. All’italiano basta appoggiare il diritto per chiudere il punto. 30-15 Lungo il back di diritto dell’italiano. 15-15 Sinner sfonda con il diritto incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner vs Djokovic | Wimbledon 2026 SF | Tennis Talk Preview

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