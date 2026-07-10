LIVE Sinner-Djokovic 6-4 6-4 1-0 Wimbledon 2026 in DIRETTA | break in apertura di terzo set

Notizia in breve

All'inizio del terzo set, l'italiano ha ottenuto un break grazie a un servizio vincente e a una risposta nei piedi di Djokovic, che ha concluso con una volée in rete. Sinner ha poi mantenuto il servizio, portandosi sul 1-0, dopo aver vinto il punto con una risposta efficace. Djokovic ha tentato un serve&volley, ma ha commesso un errore con la volée di diritto.