LIVE Sinner-Djokovic 6-4 6-4 1-0 Wimbledon 2026 in DIRETTA | break in apertura di terzo set
All'inizio del terzo set, l'italiano ha ottenuto un break grazie a un servizio vincente e a una risposta nei piedi di Djokovic, che ha concluso con una volée in rete. Sinner ha poi mantenuto il servizio, portandosi sul 1-0, dopo aver vinto il punto con una risposta efficace. Djokovic ha tentato un serve&volley, ma ha commesso un errore con la volée di diritto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio esterno vincente dell’italiano. 1-0 BREAK DI SINNER! Serve&volley di Djokovic, Sinner gli gioca una risposta nei piedi e la volée di diritto del serbo finisce in rete! 40-A Sinner generoso in difesa. Lungo il diritto lungolinea del serbo. 40-40 Risposta profonda dell’italiano. Largo il diritto incrociato di Djokovic in uscita dal servizio. A-40 Altra battuta al centro. Larga la risposta di rovescio lungolinea di Sinner. 40-40 Servizio al centro e diritto incrociato vincente del n.8. 40-A Djokovic non è risolutivo sulla volée di rovescio. Sinner ci arriva e va a segno con il passante di diritto incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Sinner.
Sinner vs Djokovic | Wimbledon 2026 SF | Tennis Talk Preview
Notizie e thread social correlati
LIVE Cobolli-Khachanov 0-6 7-6 2-1, Wimbledon 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di terzo setSul campo si sta disputando un match di tennis con il punteggio attuale di 0-6, 7-6, 2-1 a favore del giocatore che serve.
LIVE Sinner-Kecmanovic 4-6 3-0, Wimbledon 2026 in DIRETTA: break in apertura di secondo set per l’azzurroNel secondo set, l'azzurro ha ottenuto un break in apertura, portandosi sul 3-0 contro l'avversario.
Temi più discussi: Wimbledon, quando gioca Sinner contro Djokovic: la scelta che rompe la tradizione; LIVE Sinner-Djokovic, Wimbledon 2026 in DIRETTA: dopo 6 mesi c’è la rivincita di Melbourne; Jannik Sinner a Wimbledon 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Sinner-Djokovic, in palio la finalissima: quando e dove vederla.
COPIA E INCOLLA SINNER: 6-4 6-4! Come nel primo set, basta un break al n°1 ATP per aggiudicarsi il parziale. Due set di vantaggio per Jannik su Djokovic, che non ha ancora avuto neanche una palla break... x.com
Wimbledon, Sinner-Djokovic 6-4: Jannik vince il primo set in 40 minuti facebook
Sinner-Djokovic 6-4 6-4 2-0 LIVE in semifinale a Wimbledon, risultato in diretta: subito break per Jannik nel 3° setNon bisogna dimenticare che c'è un rischio in caso prolungamenti esagerati del match tra Sinner e Djokovic: se la sfida dovesse durare anche nella tarda serata, a mezzanotte si andrà incontro alla sos ... fanpage.it
LIVE Sinner-Djokovic 6-4, 5-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: break da difendere nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Alexander Zverev ha vinto il primo set contro Arthur Fery per 7-6(0). Frazione equilibrata, poi un ... oasport.it