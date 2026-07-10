LIVE Sinner-Djokovic 6-4 6-4 1-0 Wimbledon 2026 in DIRETTA | break in apertura di terzo set

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All'inizio del terzo set, l'italiano ha ottenuto un break grazie a un servizio vincente e a una risposta nei piedi di Djokovic, che ha concluso con una volée in rete. Sinner ha poi mantenuto il servizio, portandosi sul 1-0, dopo aver vinto il punto con una risposta efficace. Djokovic ha tentato un serve&volley, ma ha commesso un errore con la volée di diritto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio esterno vincente dell’italiano. 1-0 BREAK DI SINNER! Serve&volley di Djokovic, Sinner gli gioca una risposta nei piedi e la volée di diritto del serbo finisce in rete! 40-A Sinner generoso in difesa. Lungo il diritto lungolinea del serbo. 40-40 Risposta profonda dell’italiano. Largo il diritto incrociato di Djokovic in uscita dal servizio. A-40 Altra battuta al centro. Larga la risposta di rovescio lungolinea di Sinner. 40-40 Servizio al centro e diritto incrociato vincente del n.8. 40-A Djokovic non è risolutivo sulla volée di rovescio. Sinner ci arriva e va a segno con il passante di diritto incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner vs Djokovic | Wimbledon 2026 SF | Tennis Talk Preview

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