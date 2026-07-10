Nel match di Wimbledon, Djokovic ha salvato una palla del doppio break con un ace esterno, portandosi sul 4-3 nel terzo set. Ha concluso il punto con un servizio vincente al centro, mantenendo il suo turno di battuta. La partita si svolge con il serbo che si mantiene in vantaggio, nonostante le occasioni di break degli avversari. La diretta è aggiornata con questo e altri dettagli durante l'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Ace esterno di Djokovic. Il serbo ha nuovamente salvato una palla del doppio break. A-40 Servizio vincente al centro del serbo. 40-40 Ace esterno di Djokovic. Sul ciglio del precipizio, ma continua a lottare. 30-40 Lungo il pallonetto al volo di Djokovic. 30-30 Largo di un soffio il diritto incrociato in corsa dell’italiano. Sarebbe stato il punto della partita. 15-30 Braccio di ferro sulla diagonale di diritto. Lungo l’ultimo colpo del n.8. 15-15 Serve&volley di Djokovic. A segno con la volée di rovescio. 0-15 Sinner arriva ovunque in difesa. In rete il rovescio lungolinea di Djokovic. 4-2 Servizio di Sinner e poderoso diritto incrociato che il serbo non riesce a contenere. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-4, 6-4, 4-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il serbo si salva ancora dal doppio break

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Live: Jannik Sinner Vs Novak Djokovic - Wimbledon 2026 - Semi Final - AOT2 with Commentary

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