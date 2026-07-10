LIVE Sinner-Djokovic 6-4 6-4 2-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il serbo si salva dal doppio break
Nel match di Wimbledon 2026, Djokovic si salva da un doppio break e si porta avanti 2-1 nel terzo set contro Sinner. Djokovic ha risposto con una palla corta, poi ha concluso con un diritto. Sinner ha risposto con un diritto in rete, lasciando Djokovic in vantaggio. La partita è in corso con i due giocatori ancora in gioco, aggiornamenti in tempo reale disponibili.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Palla corta di Djokovic, Sinner ci arriva ed il serbo chiude con un comodo diritto. A-40 In rete la risposta di diritto dell’italiano. Djokovic ha forzato la seconda. 40-40 Sul nastro la risposta di rovescio in allungo di Sinner. 40-A Largo il diritto incrociato del serbo in uscita dal servizio. 40-40 In rete il diritto incrociato di Djokovic sul back di rovescio dell’azzurro. 40-30 In rete la risposta di diritto dell’italiano. 30-30 Rovescio lungolinea di Djokovic che ribalta l’inerzia dello scambio. Provano a farsi sentire i tanti serbi sugli spalti. 15-30 Sontuoso rovescio lungolinea vincente di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Live: Jannik Sinner Vs Novak Djokovic - Wimbledon 2026 - Semi Final - AOT2 with Commentary
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