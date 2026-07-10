LIVE Sinner-Djokovic 6-4 6-4 2-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il serbo si salva dal doppio break

Notizia in breve

Nel match di Wimbledon 2026, Djokovic si salva da un doppio break e si porta avanti 2-1 nel terzo set contro Sinner. Djokovic ha risposto con una palla corta, poi ha concluso con un diritto. Sinner ha risposto con un diritto in rete, lasciando Djokovic in vantaggio. La partita è in corso con i due giocatori ancora in gioco, aggiornamenti in tempo reale disponibili.