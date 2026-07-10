LIVE Sinner-Djokovic 6-4 1-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’italiano sbroglia la matassa da 30-30

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sul campo centrale di Wimbledon, il punteggio segna 6-4, 1-2, con Djokovic al servizio. L’italiano risponde con un servizio vincente al centro, portandosi sul 40-30. Dopo uno scambio di colpi, Sinner colpisce un diritto potente, mentre Djokovic commette un errore sul suo successivo diritto. La partita continua con scambi intensi e punti decisivi, in un match che si sta giocando senza pause.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Servizio vincente al centro del serbo. 40-30 Bordata di diritto di Sinner, Djokovic stecca sul successivo diritto. 40-15 Palla corta di Djokovic, pallonetto di Sinner e comodo smash per il n.8. 30-15 Largo il diritto lungolinea del serbo in uscita dal servizio. 30-0 Altro ace al centro con traiettoria arcuata. 15-0 Ace al centro di Djokovic con la seconda. 1-1 Servizio esterno vincente. 40-30 Servizio al centro e schiaffo al volo vincente dell’azzurro. 30-30 Incisivo rovescio lungolinea di Djokovic, l’italiano ci arriva in ritardo. Seconda di servizio. 30-15 Sinner rimane corto con il diritto, Djokovic lo punisce subito con il diritto incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

live sinner djokovic 6 4 1 2 wimbledon 2026 in diretta l8217italiano sbroglia la matassa da 30 30
© Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-4, 1-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’italiano sbroglia la matassa da 30-30
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Live: Jannik Sinner Vs Novak Djokovic - Wimbledon 2026 Preview - Semi Final - Official game ATP

Video Live: Jannik Sinner Vs Novak Djokovic - Wimbledon 2026 Preview - Semi Final - Official game ATP

Notizie e thread social correlati

LIVE Sinner-Djokovic 6-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: primo set per l’italianoSinner ha vinto il primo set contro Djokovic in 40 minuti, con un punteggio di 6-4.

LIVE Sinner-Brooksby 5-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’azzurro risale da 0-30Sinner ha vinto il game e si è portato sul 5-4 contro Brooksby nel secondo set di Wimbledon 2026.

Temi più discussi: LIVE Sinner-Djokovic, Wimbledon 2026 in DIRETTA: dopo 6 mesi c’è la rivincita di Melbourne; Wimbledon, quando gioca Sinner contro Djokovic: la scelta che rompe la tradizione; Jannik Sinner a Wimbledon 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Wimbledon, semifinale Sinner-Djokovic: tutto sulla grande sfida.

sinner djokovic live sinner djokovic 6Sinner-Djokovic diretta Wimbledon: segui la semifinale di tennis oggi LIVEIl numero uno del mondo contro l'uomo Slam (24), Sinner-Djokovic è ormai a tutti gli effetti un grande classico del tennis mondiale. A Wimbledon, poi, in una semifinale, il fascino cresce ulteriorment ... corrieredellosport.it

sinner djokovic live sinner djokovic 6LIVE Sinner-Djokovic 6-4 1-1 in semifinale a Wimbledon, risultato in diretta: Jannik avanti di un setNon bisogna dimenticare che c'è un rischio in caso prolungamenti esagerati del match tra Sinner e Djokovic: se la sfida dovesse durare anche nella tarda serata, a mezzanotte si andrà incontro alla sos ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web