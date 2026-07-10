Sul campo centrale di Wimbledon, il punteggio segna 6-4, 1-2, con Djokovic al servizio. L’italiano risponde con un servizio vincente al centro, portandosi sul 40-30. Dopo uno scambio di colpi, Sinner colpisce un diritto potente, mentre Djokovic commette un errore sul suo successivo diritto. La partita continua con scambi intensi e punti decisivi, in un match che si sta giocando senza pause.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Servizio vincente al centro del serbo. 40-30 Bordata di diritto di Sinner, Djokovic stecca sul successivo diritto. 40-15 Palla corta di Djokovic, pallonetto di Sinner e comodo smash per il n.8. 30-15 Largo il diritto lungolinea del serbo in uscita dal servizio. 30-0 Altro ace al centro con traiettoria arcuata. 15-0 Ace al centro di Djokovic con la seconda. 1-1 Servizio esterno vincente. 40-30 Servizio al centro e schiaffo al volo vincente dell’azzurro. 30-30 Incisivo rovescio lungolinea di Djokovic, l’italiano ci arriva in ritardo. Seconda di servizio. 30-15 Sinner rimane corto con il diritto, Djokovic lo punisce subito con il diritto incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-4, 1-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’italiano sbroglia la matassa da 30-30

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Live: Jannik Sinner Vs Novak Djokovic - Wimbledon 2026 Preview - Semi Final - Official game ATP

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