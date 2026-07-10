LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | alle 15.00 le pre-qualifiche sarà grande battaglia al Sachsenring!

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 15.00 sono in programma le pre-qualifiche del GP di Germania 2026, con una battaglia prevista tra i piloti al Sachsenring. Nel pomeriggio si entrerà nel vivo delle attività del venerdì, momento in cui si definiscono le prime posizioni e si preparano le sessioni successive. La giornata segna l’inizio ufficiale delle qualifiche e delle prove libere, fondamentali per le strategie dei concorrenti nel weekend.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.25 Entriamo nel vivo di un venerdì di grande importanza. Si iniziano a gettare solide basi per il prosieguo del weekend. Weekend, giova ricordarlo, che va ad anticipare la pausa estiva che si andrà a concludere nel weekend del 7-9 agosto a Silverstone. 14.20 Buongiorno e bentornati al Sachsenring! Tra 40 minuti prenderanno il via le fondamentali pre-qualifiche del GP di Germania.   11.39 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per le 15:00, momento delle pre-qualifiche! A più tardi! 11.37 Questa la classifica della FP1 11.34 Raul Fernandez firma il miglior tempo nella sessione di prove libere, fermando il crono a 1:20. 🔗 Leggi su Oasport.it

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GP Germania: il venerdì. Diretta ore 18.15

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