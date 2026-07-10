Alle 15.00 sono in programma le pre-qualifiche del GP di Germania 2026, con una battaglia prevista tra i piloti al Sachsenring. Nel pomeriggio si entrerà nel vivo delle attività del venerdì, momento in cui si definiscono le prime posizioni e si preparano le sessioni successive. La giornata segna l’inizio ufficiale delle qualifiche e delle prove libere, fondamentali per le strategie dei concorrenti nel weekend.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.25 Entriamo nel vivo di un venerdì di grande importanza. Si iniziano a gettare solide basi per il prosieguo del weekend. Weekend, giova ricordarlo, che va ad anticipare la pausa estiva che si andrà a concludere nel weekend del 7-9 agosto a Silverstone. 14.20 Buongiorno e bentornati al Sachsenring! Tra 40 minuti prenderanno il via le fondamentali pre-qualifiche del GP di Germania. 11.39 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per le 15:00, momento delle pre-qualifiche! A più tardi! 11.37 Questa la classifica della FP1 11.34 Raul Fernandez firma il miglior tempo nella sessione di prove libere, fermando il crono a 1:20. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: alle 15.00 le pre-qualifiche, sarà grande battaglia al Sachsenring!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GP Germania: il venerdì. Diretta ore 18.15

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Olanda 2026 in DIRETTA: alle 15.00 le pre-qualifiche, nuova sfida Aprilia-Ducati

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: alle 15.00 le pre-qualifiche, le Aprilia vogliono rispondere alle Ducati

Temi più discussi: MotoGP al Sachsenring: tutti gli orari del GP Germania; MotoGP GP Germania, dove vedere la gara sul circuito del Sachsenring: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Marc Marquez favorito assoluto al Sachsenring; MotoGP, GP Germania 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Sachsenring in diretta TV e streaming.

MotoGP, la conferenza del GP Germania al Sachsenring LIVE dalle 16 #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #GermanGP https://t.co/ybwwrga4Tp x.com

2026 Gran Premio di Germania: Moto3 Prove Libere 1, Moto2 Prove Libere 1, MotoGP Prove Libere 1, Moto3 Pratica, Moto2 Pratica & MotoGP Pratica Discussione reddit

MotoGP | Gp Germania Prove Libere 1: Fernandez precede Marc MarquezMotoGP Prove Libere 1 Gp Germania Sachsenring - I piloti della MotoGP sono tornati in pista al Sachsenring per l'undicesima tappa del Motomondiale 2026, il Gran Premio di Germania, giro di boa della s ... motograndprix.motorionline.com

MotoGP, orari GP Germania: dove vedere gara al Sachsenring in tv e streaming su Sky e NOWMondiale MotoGP al giro di boa: fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026 da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NO ... sport.sky.it