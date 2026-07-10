LIVE Italia-Belgio Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre per continuare a scalare la classifica
Le azzurre di pallavolo stanno affrontando il Belgio nella partita valida per la Nations League 2026. La sfida si sta svolgendo in diretta streaming e si può seguire aggiornando la cronaca in tempo reale. La squadra italiana cerca di ottenere punti per migliorare la posizione in classifica, mentre le avversarie sono determinate a resistere. La partita si svolge senza interruzioni, con le giocatrici impegnate in scambi rapidi e intensi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia e il Belgio valido per la seconda partita della terza settimana di Nations League volley femminile 2026, con le azzurre di Julio Velasco che giocano per la prima volta al completo e con tutte le big della nostra pallavolo disponibili: da adesso in poi, l’obiettivo è quello di trovare il miglior stato di forma possibile in vista delle Finals della competizione e dell’inizio degli Europei. Le campionesse in carica della competizione intercontinentale avranno a che fare con il Belgio, una... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Giornata di riposo a Hong Kong per la Nazionale femminile di Julio Velasco che tornerà in campo domani contro il Belgio (ore 14.30 italiane, tv Dazn e Vbtv) nella seconda gara della Pool 8 di Nations League. Le azzurre all'esordio hanno superato 3-1 l'Ucrai facebook
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