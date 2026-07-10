L’Italia ha vinto per 3-0 contro il Belgio nella partita di Nations League femminile di volley 2026. La squadra italiana ha mostrato un dominio totale durante l’incontro. Una giocatrice ha segnato 23 punti, con un contributo notevole in termini di performance. La cronaca della partita si può considerare conclusa con questa vittoria netta delle azzurre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 Possiamo chiudere qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Italia e il Belgio vinto per 3-0 dalle nostre ragazze. Grazie mille per averci fatto compagnia nel corso di questo evento, buon proseguimento di giornata a tutti! 15.53 Questo il tabellino finale delle azzurre: Antropova 23 punti, Fahr 12 punti, Nervini 8 punti, Danesi (C) 7 punti, Egonu 6 punti, Omoruyi 4 punti, Giovannini 2 punti, Orro 1 punto, Sylla 1 punto. 15.51 L’Italia tornerà in campo domani contro il Canada alle 10.30. 15.50 Dominio totale delle azzurre di Velasco che adesso iniziano a prendere il ritmo giusto in vista delle Finals cinesi di Nations League volley. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 3-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: dominio totale delle azzurre, 23 punti per una straordinaria Antropova

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Italia vs Belgio | Volleyball Nations League Femminile | 10 luglio 2026 LIVE SCORE |

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Italia Belgio Ore 14:30 Diretta #DAZN e #VBTV Kai Tak Arena Hong Kong, Cina #LaNazionale | #VNL2026 | #BePartOfTheGame | @volleyballworld x.com

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