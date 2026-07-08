LIVE Italia-Ucraina 1-1 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | dominio totale delle azzurre nel terzo set 15-5
Le azzurre hanno vinto il terzo set 15-5 contro l’Ucraina, con Nervin che ha segnato una parallela da posto quattro e Sylla un diagonale dallo stesso ruolo. Durante il set, le gialloblù hanno chiesto un time-out. La partita è in corso e il punteggio generale è di 1-1.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out delle gialloblu. 15-5 Parallela perfetta di Nervin da posto quattro. 14-5 Diagonale di Sylla da posto quattro. 13-5 Danesi subisce il muro dal centro. 13-4 Mani fuori da posto quattro di Sylla. 12-4 Esce il servizio di Fahr. 12-3 Attacco vincente di Antropova da seconda linea. 11-3 Esce l’attacco di Dymar da posto quattro. 10-3 Primo tempo di Meliushkyna. 10-2 Muro di Orro! 9-2 Il tocco c’è! Il punto è nostro! Challenge dell’Italia per il possibile tocco del muro. 8-3 Esce l’attacco di Antropova. 8-2 Ricezione slash sul servizio di Nervini, Sylla chiude a rete. 7-2 Primo tempo di Fahr. 6-2 Pallonetto di Artyshuk. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Ucraina | Volleyball Nations League Femminile | 8 luglio 2026 LIVE SCORE |
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