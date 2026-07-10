LIVE Italia-Belgio 0-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il match

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Italia e Belgio nella Nations League femminile di volley è iniziata con un punteggio di 0-0. A 12-10, una schiacciata in parallela da parte di Nervini da posto quattro ha portato avanti la squadra italiana. Poco prima, a 11-10, Martin ha colpito in parallela da posto due, portando il punteggio in parità. La partita prosegue senza variazioni nel risultato.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-10 Nervini schiaccia la parallela da posto quattro verso posto sei. 11-10 Atterra in campo la parallela da posto due di Martin. 11-9 Secondo ace di fila per Kate! 10-9 Vantaggio Italia che arriva con il primo ace del match di Antropova. 9-9 Dormita del Belgio che lascia cadere a terra la ricezione lunga di Sylla. 8-9 Altro grande pallonetto di Martin da posto due, vera trascinatrice delle tigri gialle. 8-8 Muro di Danesi che copre il colpo di seconda di Martin, in cerca di una smanacciata fortuita. 7-8 Primo tempo di Fransen. 7-7 Primo tempo di Danesi. 6-7 Pallonetto di Martin direttamente dalla pipe. 🔗 Leggi su Oasport.it

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