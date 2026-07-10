LIVE Italia-Belgio 0-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il match

Notizia in breve

La partita tra Italia e Belgio nella Nations League femminile di volley è iniziata con un punteggio di 0-0. A 12-10, una schiacciata in parallela da parte di Nervini da posto quattro ha portato avanti la squadra italiana. Poco prima, a 11-10, Martin ha colpito in parallela da posto due, portando il punteggio in parità. La partita prosegue senza variazioni nel risultato.