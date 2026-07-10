LIVE Italia-Belgio 0-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il match
La partita tra Italia e Belgio nella Nations League femminile di volley è iniziata con un punteggio di 0-0. A 12-10, una schiacciata in parallela da parte di Nervini da posto quattro ha portato avanti la squadra italiana. Poco prima, a 11-10, Martin ha colpito in parallela da posto due, portando il punteggio in parità. La partita prosegue senza variazioni nel risultato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-10 Nervini schiaccia la parallela da posto quattro verso posto sei. 11-10 Atterra in campo la parallela da posto due di Martin. 11-9 Secondo ace di fila per Kate! 10-9 Vantaggio Italia che arriva con il primo ace del match di Antropova. 9-9 Dormita del Belgio che lascia cadere a terra la ricezione lunga di Sylla. 8-9 Altro grande pallonetto di Martin da posto due, vera trascinatrice delle tigri gialle. 8-8 Muro di Danesi che copre il colpo di seconda di Martin, in cerca di una smanacciata fortuita. 7-8 Primo tempo di Fransen. 7-7 Primo tempo di Danesi. 6-7 Pallonetto di Martin direttamente dalla pipe. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Italia - Belgio 3-2: gli Highlights | Nazionale di Pallavolo Uomini 2026
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Cechia 0-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match delle azzurreLa partita tra Italia e Repubblica Ceca nelle qualificazioni alla Nations League femminile di volley si è aperta con un pareggio di 4-4.
LIVE Italia-Ucraina 0-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match delle azzurreLa partita tra Italia e Ucraina nelle qualificazioni alla Nations League femminile di volley si è aperta con un punteggio di 0-0.
Temi più discussi: Europei: terza vittoria consecutiva per le azzurrine, battuto il Belgio 3-1; Dove vedere Usa-Belgio, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming; Spagna - Belgio ai quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Il Belgio in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario girone e storia | Qualificazioni Europee.
Italia Belgio Ore 14:30 Diretta #DAZN e #VBTV Kai Tak Arena Hong Kong, Cina #LaNazionale | #VNL2026 | #BePartOfTheGame | @volleyballworld x.com
Italia Belgio Ore 14:30 Diretta #DAZN e #VBTV Kai Tak Arena Hong Kong, Cina #LaNazionale | #VNL2026 | #BePartOfTheGame | Volleyball World | Volleyball Nations League facebook
DIRETTA | Italia Belgio (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (VNL 2026, oggi 10 luglio)Diretta Italia Belgio streaming video tv: le azzurre tornano in campo a Hong Kong, dove stanno giocando l'ultimo girone della VNL 2026. ilsussidiario.net
LIVE Italia-Belgio 0-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l'Italia e il ... oasport.it