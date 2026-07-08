LIVE Italia-Ucraina 0-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il match delle azzurre

La partita tra Italia e Ucraina nelle qualificazioni alla Nations League femminile di volley si è aperta con un punteggio di 0-0. Nel corso del primo set, Sylla ha tentato di bloccare un attacco diagonale da posto due, ma senza successo. Nervini ha invece trovato una deviazione efficace da posto quattro, contribuendo a portare il punteggio sul 1-2. La partita è ancora in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Sylla non riesce a difendere l’attacco diagonale da posto due di Artyshuk. 1-2 Anche Nervini trova la deviazione vincente da posto quattro. 0-2 Mani fuori di Milenko da posto quattro. 0-1 Ace di Sharhorodska, Sylla battezza male la ricezione. Inizia il match 11.00 Quando ad Hong Kong sono ormai le 17.00, sta per iniziare il match delle azzurre! 10.57 Velasco sceglie Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Orro, Fahr e Fersino come libero: da segnalare Spirito schiacciatrice per potenziare la ricezione in caso di emergenza. 10.56 Il primo arbitro della gara sarà il thailandese Pumduang Jirasak, il secondo la portoghese Portela Raquel Fernanda Maia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Ucraina | Volleyball Nations League Femminile | 8 luglio 2026 LIVE SCORE |

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