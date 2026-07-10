LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | si parte con l’asta femminile attesa per Derkach

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la Diamond League di Montecarlo 2026, si è svolta la gara di salto con l’asta femminile. La prima eliminata è stata una atleta nata nel 2008, che ha commesso il terzo errore e non ha registrato nessuna misura. La competizione è partita con l’attesa per la partecipazione di un’atleta che si distingue nel settore. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della gara.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 SALTO CON L’ASTA – Terzo errore per Moana Peyrard che è la prima eliminata di questa gara. La classe 2008 chiude questa serata senza nessuna misura a referto. 18.28 SALTO CON L’ASTA – Bonnin supera 4.37 al secondo tentativo. 18.26 SALTO CON L’ASTA – Secondo errore a 4.37 per Moana Peyrard. 18.26 LANCIO DEL GIAVELLOTTO – Tra pochissimo inizierà la gara femminile. Questa la start list: 1 YAN Ziyi CHN 22 MAY 2008 71.74 71.74 2 KITAGUCHI Haruka JPN 16 MAR 1998 67.38 63.01 3 VILAGOŠ Adriana SRB 2 JAN 2004 67.22 63.83 4 BORGE Sigrid NOR 3 DEC 1995 66.50 65.00 5 LITTLE Mackenzie AUS 22 DEC 1996 66.27 60. 🔗 Leggi su Oasport.it

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