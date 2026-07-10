LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | si parte con l’asta femminile attesa per Derkach

Notizia in breve

Durante la Diamond League di Montecarlo 2026, si è svolta la gara di salto con l’asta femminile. La prima eliminata è stata una atleta nata nel 2008, che ha commesso il terzo errore e non ha registrato nessuna misura. La competizione è partita con l’attesa per la partecipazione di un’atleta che si distingue nel settore. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della gara.