LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | si parte con l’asta femminile attesa per Derkach
Durante la Diamond League di Montecarlo 2026, si è svolta la gara di salto con l’asta femminile. La prima eliminata è stata una atleta nata nel 2008, che ha commesso il terzo errore e non ha registrato nessuna misura. La competizione è partita con l’attesa per la partecipazione di un’atleta che si distingue nel settore. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 SALTO CON L’ASTA – Terzo errore per Moana Peyrard che è la prima eliminata di questa gara. La classe 2008 chiude questa serata senza nessuna misura a referto. 18.28 SALTO CON L’ASTA – Bonnin supera 4.37 al secondo tentativo. 18.26 SALTO CON L’ASTA – Secondo errore a 4.37 per Moana Peyrard. 18.26 LANCIO DEL GIAVELLOTTO – Tra pochissimo inizierà la gara femminile. Questa la start list: 1 YAN Ziyi CHN 22 MAY 2008 71.74 71.74 2 KITAGUCHI Haruka JPN 16 MAR 1998 67.38 63.01 3 VILAGOŠ Adriana SRB 2 JAN 2004 67.22 63.83 4 BORGE Sigrid NOR 3 DEC 1995 66.50 65.00 5 LITTLE Mackenzie AUS 22 DEC 1996 66.27 60. 🔗 Leggi su Oasport.it
Monaco Diamond League 2026 Has Everything | Track And Field
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