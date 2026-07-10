LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via si parte con l’asta femminile
La tappa di Montecarlo della Wanda Diamond League 2026 di atletica è iniziata questa sera con le gare di asta femminile. La competizione è in corso e gli atleti stanno affrontando le prime fasi della gara. La diretta si aggiorna continuamente, offrendo aggiornamenti in tempo reale sugli sviluppi della manifestazione. L’evento si svolge nel rispetto del programma previsto e si conclude con le ultime gare della giornata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Montecarlo della Wanda Diamond League 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del meeting di Montecarlo, tappa della Wanda Diamond League 2026. Serata che promette spettacolo nel Principato di Monaco con tantissime stelle dell’atletica mondiale ed italiana presenti ai nastri di partenza del decimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante. Nella serata monegasca l’Italia è pronta a riabbracciare Mattia Furlani e Gianmarco Tamberi. Il campione del mondo del salto in lungo fa il suo rientro in gara ad un mese e mezzo dall’ultima volta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Monaco Diamond League 2026 Has Everything | Track And Field
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