LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via si parte con l’asta femminile

Notizia in breve

La tappa di Montecarlo della Wanda Diamond League 2026 di atletica è iniziata questa sera con le gare di asta femminile. La competizione è in corso e gli atleti stanno affrontando le prime fasi della gara. La diretta si aggiorna continuamente, offrendo aggiornamenti in tempo reale sugli sviluppi della manifestazione. L’evento si svolge nel rispetto del programma previsto e si conclude con le ultime gare della giornata.