Nel tour “Quarant’anni di 17 Re” i Litfiba degli anni ’80 riportano sul palco l’intero album del 1986, insieme ai classici della trilogia. Il tour celebrativo “Quarant’anni di 17 Re” è molto più di una serie di concerti: è un vero rito rock che riporta sul palco la formazione originale degli anni ’80 – Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo – per ripercorrere integralmente uno degli album più influenti della musica italiana. L’album “17 Re” suonato per intero, dalla prima all’ultima traccia. È la prima volta nella storia della band che 17 Re viene eseguito nella sua totalità, senza omissioni. Un viaggio di oltre due ore che attraversa: – atmosfere post?punk, – pulsazioni new wave, – suggestioni etno e dark, – la poetica visionaria che ha reso il disco un cult assoluto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Litfiba, il ritorno dei “17 Re” per i 40 anni del disco

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Litfiba, 17 Re – La formazione storica tra inedito e tour

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