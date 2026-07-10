L’Italia ha annunciato la selezione di atleti per i Giochi di Los Angeles 2028, includendo le oriunde Liotta e Benedetto. La squadra italiana si prepara a competere nella prossima edizione olimpica, nonostante le tensioni nelle relazioni internazionali. I nomi dei nuovi iscritti sono stati ufficializzati nelle ultime ore. La partecipazione degli atleti è stata confermata ufficialmente, con l’obiettivo di rappresentare il paese nella manifestazione sportiva.

Se l’America chiama Italia, l’Italia risponde, anche a dispetto dei rapporti di amicizia altalenanti di questo periodo. Questa però non è la grande politica internazionale raccontata dalle cronache, ma una bella storia di atlete che scelgono il nostro Paese come patria sportiva e, chissà, sognano di far parte delle Olimpiadi che si disputeranno sul suolo a stelle e strisce, accanto al campione Leonardo Fioravanti, ma indossando il tricolore. E quindi benvenute, Nora Liotta e Zoe Benedetto: entrambe nate oltre oceano, la prima alle Hawaii e la seconda in Florida, entrambe promesse del surf, entrambe, da poche ore, italiane: la Fissw, la Federazione italiana, da ieri le ha integrate nella squadra e tra pochi giorni arriveranno in Italia prima per le visite di rito e poi per gli allenamenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - L'Italia verso Los Angeles 2028: nella squadra anche le oriunde Liotta e Benedetto

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Dalle Fate a Los Angeles 2028: Casella racconta il futuro dell'Italia

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