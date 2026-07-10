L' istituto di riabilitazione Santa Lucia è salvo | ci saranno più posti letto e un nuovo padiglione

L'istituto di riabilitazione Santa Lucia, specializzato in neuroscienze, è stato ufficialmente salvato. Dopo due anni di incertezze e voci di chiusura, è stato inaugurato un nuovo padiglione e sono stati annunciati più posti letto. La struttura, situata sulla via Ardeatina, ha superato le difficoltà e continuerà a operare, rafforzando la propria offerta di servizi di riabilitazione. La cerimonia di inaugurazione ha segnato il ripristino della stabilità dell'ospedale.

Dopo due anni difficili, in cui era stata paventata persino la chiusura della struttura romana sulla via Ardeatina specializzata in riabilitazione e neuroscienze, ieri, nel giorno dell’inaugurazione di un nuovo padiglione, il Santa Lucia è stato dichiarato salvo. Si è chiusa definitivamente quindi la fase commissariale, iniziata il 7 ottobre del 2024 dopo il risanamento dei debiti (150 milioni accumulati in 10 anni) e in seguito al nuovo assetto proprietario della Fondazione Santa Lucia Irccs con il passaggio a fondazione Life, organismo costituito da Regione, Inail ed Enea Tech e Biomedicale. Un passaggio frutto della stretta collaborazione con i ministeri della Salute e delle Imprese. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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