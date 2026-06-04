Ospedale di Manfredonia si potenzia l' offerta assistenziale | più posti letto per la Riabilitazione

Notizia in breve

È stata autorizzata temporaneamente l'apertura di quattro posti letto nella sezione di Riabilitazione presso l’ospedale di Manfredonia. L’unità di Recupero e Riabilitazione Funzionale del Presidio “San Camillo de Lellis” potenzia così l’offerta assistenziale. La decisione riguarda l’attivazione temporanea di posti letto per migliorare i servizi di riabilitazione. La misura è stata adottata per rispondere alle esigenze di assistenza nel territorio.