Ospedale di Manfredonia si potenzia l' offerta assistenziale | più posti letto per la Riabilitazione

Da foggiatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata autorizzata temporaneamente l'apertura di quattro posti letto nella sezione di Riabilitazione presso l’ospedale di Manfredonia. L’unità di Recupero e Riabilitazione Funzionale del Presidio “San Camillo de Lellis” potenzia così l’offerta assistenziale. La decisione riguarda l’attivazione temporanea di posti letto per migliorare i servizi di riabilitazione. La misura è stata adottata per rispondere alle esigenze di assistenza nel territorio.

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Autorizzazione temporanea all'esercizio di quattro posti letto dell'Unità Operativa Complessa di Recupero e Riabilitazione Funzionale presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis’ di Manfredonia.Il provvedimento concesso dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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