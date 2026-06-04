Ospedale di Manfredonia si potenzia l' offerta assistenziale | più posti letto per la Riabilitazione
È stata autorizzata temporaneamente l'apertura di quattro posti letto nella sezione di Riabilitazione presso l’ospedale di Manfredonia. L’unità di Recupero e Riabilitazione Funzionale del Presidio “San Camillo de Lellis” potenzia così l’offerta assistenziale. La decisione riguarda l’attivazione temporanea di posti letto per migliorare i servizi di riabilitazione. La misura è stata adottata per rispondere alle esigenze di assistenza nel territorio.
Autorizzazione temporanea all'esercizio di quattro posti letto dell'Unità Operativa Complessa di Recupero e Riabilitazione Funzionale presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis’ di Manfredonia.Il provvedimento concesso dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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