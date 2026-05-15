Dalla Cina Trump torna ad alzare la tensione in Medio Oriente | L’Iran consegni l’uranio o sarà di nuovo guerra

Da lanotiziagiornale.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla Cina, Donald Trump ha riproposto minacce rivolte all’Iran, sostenendo che il regime di Teheran deve consegnare l’uranio o rischiare un ritorno alle ostilità. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista a Fox News, mentre l’ex presidente si trovava a Pechino. I negoziati tra le parti sono attualmente in stallo, e Trump ha affermato che l’Iran “può fare un accordo oppure essere annientato”. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle modalità di eventuali azioni.

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Con i negoziati con l’Iran in stallo, Donald Trump è tornato a minacciare la ripresa delle ostilità. Durante la sua visita a Pechino, il tycoon ha concesso un’intervista a Fox News nella quale ha sostenuto che il regime di Teheran “è finito: può fare un accordo oppure essere annientato”. Nel colloquio, l’inquilino della Casa Bianca ha poi spiegato che, se il regime degli ayatollah “manda i militari a cercare di fare qualcosa, come recuperare l’uranio arricchito, o se vediamo che qualcuno cerca di farlo, lanceremo semplicemente un paio di bombe e tutto finirà lì”. L’unica soluzione per evitare tutto ciò, prosegue Trump, è che l’Iran “consegni i propri materiali nucleari e rinunci al presunto sviluppo di armi atomiche”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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