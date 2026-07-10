L’Inps | welfare a rischio

L’Inps ha segnalato che il sistema di welfare italiano è in difficoltà a causa di diversi fattori. La denatalità, la penalizzazione delle madri, l’invecchiamento della forza lavoro, l’aumento delle pensioni e la presenza di immigrati nel mercato del lavoro sono elementi interconnessi. Questi aspetti contribuiscono a mettere sotto pressione le risorse destinate alla previdenza e ai servizi sociali. La situazione richiede attenzione per evitare un peggioramento delle condizioni del sistema di welfare.

La denatalità, la penalizzazione delle madri, l’invecchiamento dei lavoratori, il peso crescente delle pensioni e il ruolo degli immigrati nel mercato del lavoro non sono capitoli separati. Sono parti dello stesso problema: la sostenibilità sociale ed economica dell’Italia dipende sempre più dalla qualità del lavoro, dalla partecipazione di donne e giovani e dalla capacità del welfare di accompagnare le scelte familiari. È questo il messaggio che emerge dal Rapporto annuale dell’Inps, presentato dal presidente Gabriele Fava. NATALITÀ Il Rapporto Inps riconosce che gli incentivi economici alle famiglie, dall’assegno unico ai bonus alla natalità, possono favorire un aumento delle nascite, anche se contenuto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tg Lavoro & Welfare - 30 Aprile 2026

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